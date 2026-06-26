İstanbul Havalimanı'nda okulların kapanmasıyla tatil yoğunluğu başladı ?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, tatili memleketlerinde veya yurt dışında geçirmek isteyen aileler ve çocukları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

?2025-2026 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasıyla öğrenciler için yaz tatili dönemi başladı. Tatilin başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda öğle saatlerinden itibaren özellikle iç hatlar terminalinde hareketlilik arttı. Çocuklarıyla memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek isteyenler İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular dolayısıyla check-in kontuarları ve güvenlik noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu. Yoğunluk nedeniyle önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

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?'BU SENE EĞİTİM HAYATI GÜZEL GEÇTİ'

?Çocuklarıyla birlikte tatil için Antalya'ya giden Reyhan Gülüm, "Çocuklar bugün karneyi aldılar, biz bugün biraz da telaşlıyız. Kuzenim evleniyor, hem böyle mezuniyeti hızlıca yapıp, şimdi de hızlıca Antalya'ya gidiyoruz. Bir hafta orada tatilimiz var ananeleri ile vakit geçirecekler. Denize gireceğiz, kumda oynayacağız biraz yılın yorgunluğunu atacağız. Bir veli olarak bu sene eğitim hayatı gayet güzel geçti. Çocuklar yoruluyor ama tatlı yorgunluk" dedi.

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?ÇOCUKLARIN TATİL MUTLULUĞU

?Çocuklardan Emin ve Sinan Gülüm kardeşler ise, "Karnelerimiz çok iyiydi. Sürekli sınav yaptılar çok yorulduk. Şimdi tatile gidiyoruz. Ananemizi özledik, orada denize gireceğiz" dediler. Şeyma ve Yusuf Kaan kardeşler ise, Kıbrıs'a tatile gittiklerini ifade ederek, "Tatilde dinlenmeyi düşünüyoruz. Denize gireceğiz oyunlar oynayacağız" diye ifade ettiler.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı