Yaz Dönemi Mehteran Gösterileri Yıldız Sarayı'nda Sona Erdi

Milli Saraylar Başkanlığınca gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri, Mehteran Birlik Komutanlığının Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdiği gösteriyle sona erdi.

Yaz sezonu boyunca her salı Dolmabahçe Sarayı, her çarşamba ise Topkapı Sarayı'nda izleyiciyle buluşan Mehteran Birliği, haziranda başlayan gösterilerinin sonuncusunu Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdi.

Yıldız Sarayı I. Avlusu'nda yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi, yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

Gösteride, "Plevne Marşı", "Genç Osman", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı"nın da aralarında bulunduğu marşlar seslendirildi.

Uzun yıllar devam eden restorasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından 19 Temmuz'da kapılarını halka açan Yıldız Sarayı, çarşamba hariç haftanın her günü ziyaret edilebiliyor.