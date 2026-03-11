Haberler

Yayladağı ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Yoncakaya Mahallesi'nde meydana geldi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yoncakaya Mahallesi'nde müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
