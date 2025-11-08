Yayladağı'nda Seyir Halindeki Kamyonet Yangın Çıkardı

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde seyir halindeki kamyonet, motor kısmından alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Eğerci Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonet, motor kısmından alev aldı. Araçtan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, kamyoneti yolu sağına park ederek, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kamyonetin motor kısmını saran alevlere tazyikli su sıkarak müdahale etti. İtfaiye erlerinde söndürülen yangında kamyonet, kullanılmaz hale geldi.