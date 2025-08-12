Yayladağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde dün çıkan orman yangını, 16,5 saat sonra kontrol altına alındı.

İlçenin Suriye sınırına yakın Aslanyazı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere 2 askeri helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 69 araç ve yaklaşık 200 personel ile müdahale edildi. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yangını bugün saat 8.30 sıralarında kontrol altına aldı. Zarar tespit çalışmalarının, soğutma işlemlerinin tamamlandıktan sonra başlayacağı belirtildi.