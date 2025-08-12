Yayladağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yayladağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangını, 16,5 saatlik mücadele sonrası kontrol altına alındı. Yangına 2 askeri helikopter, 69 araç ve yaklaşık 200 personel ile müdahale edildi.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde dün çıkan orman yangını, 16,5 saat sonra kontrol altına alındı.

İlçenin Suriye sınırına yakın Aslanyazı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere 2 askeri helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 69 araç ve yaklaşık 200 personel ile müdahale edildi. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yangını bugün saat 8.30 sıralarında kontrol altına aldı. Zarar tespit çalışmalarının, soğutma işlemlerinin tamamlandıktan sonra başlayacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu

Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.