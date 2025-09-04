Yaylada Yıldırım Düşmesi: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde yaylada hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen Abdulmenaf Kısak (51) ile oğlu Bayram Kısak (14) hayatını kaybetti.

Olay, Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Sındıran Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çobanlık yapan Abdulmenaf Kısak ile oğlu Bayram Kısak yaylada hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Abdulmenaf Kısak ile oğlu Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şenkaya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.