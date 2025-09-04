Haberler

Yaylada Yıldırım Düşmesi: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Yaylada Yıldırım Düşmesi: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaylada hayvan otlatan Abdulmenaf Kısak ve 14 yaşındaki oğlu Bayram Kısak, üzerlerine yıldırım düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde yaylada hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen Abdulmenaf Kısak (51) ile oğlu Bayram Kısak (14) hayatını kaybetti.

Olay, Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Sındıran Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çobanlık yapan Abdulmenaf Kısak ile oğlu Bayram Kısak yaylada hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Abdulmenaf Kısak ile oğlu Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şenkaya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığında Arzu Sabancı'dan ilk açıklama

Ayrılığın ardından Arzu Sabancı'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Bahçeli'nin konutunda kritik görüşme! Gözler saat 17.00'ye çevrildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.