Yaylada Yıldırım Düşmesi: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaylada hayvan otlatan Abdulmenaf Kısak ve 14 yaşındaki oğlu Bayram Kısak, üzerlerine yıldırım düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti.
Olay, Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Sındıran Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çobanlık yapan Abdulmenaf Kısak ile oğlu Bayram Kısak yaylada hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Abdulmenaf Kısak ile oğlu Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şenkaya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel