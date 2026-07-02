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Trabzon'da yaylada mantardan zehirlenen kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da yaylada mantardan zehirlenen kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde Sultan Murat Yaylası'nda mantar yedikten sonra rahatsızlanan 75 yaşındaki Fatma B., ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaylada mantar yedikten sonra rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Sultan Murat Yaylası'nda bulunan 75 yaşındaki Fatma B, mantar yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Kadının yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye hava ambulansı yönlendirildi.

Fatma B, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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