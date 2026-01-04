Afyonkarahisar'da yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Yellibel yayla yolunda, tipi nedeniyle araçları kara saplanan iki kişi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaylada araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı.
Çatallı köyü bölgesinde bulunan Yellibel yayla yolunda 2 kişi, tipi nedeniyle araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu bu kişiler kurtarıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel