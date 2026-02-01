Haberler

Koyulhisar'da İlk Kış Festivali Düzenlendi

Koyulhisar'da İlk Kış Festivali Düzenlendi
Güncelleme:
Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası'nda ilk kez kış festivali gerçekleştirildi. Festivalde yüzlerce kişi ekskavatörle kayak yaptı, katılımcılar kar üzerinde eğlenceler düzenledi. Öne çıkan kardan heykellerle birlikte, Koyulhisar domatesi ve diğer eserler ödül aldı.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası'nda ilk kez kış festivali düzenlendi. Ekskavatöre halatla bağlanan yüzlerce kişi kayak yaptı.

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde çok sayıda kişinin uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası'nda, Koyulhisar Belediyesi ilk kez kış festivali gerçekleştirdi. Festivale, Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukcu ve çevre ilçelerden çok sayıda kişi katıldı. Festivalde katılımcılar kar üzerinde halay ve horon çekerek eğlendi. Festivale katılan Hamdi Korkmaz ise yaptığı kardan heykeller ile dikkat çekti. Koyulhisar domatesi, Duman Baba Türbesi ve Çanakkale Şehitlik Abidesi heykelleri festivalde ödüle layık görüldü.

Festivalde, ekskavatörle kayak yapıldı. Kepçe kısmına halat bağlanan iş makinesi, 360 derece manevra yaparak, yüzlerce kişiye aynı anda kayak yapma fırsatı sundu. O anlar, ilgiyle izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
