YAYLADA KAYBOLAN TARIK'I ÇOBANLAR YAYLADA UYURKEN BULDU

KARS'ta 1 Mayıs günü yayla dönüşü kaybolduğu ihbarıyla aranan Tarık Altun (12) yaşadığı köyden 8 kilometre uzaklıktaki Yalçınkaya Köyü yaylasında çoban Yener Tekbey tarafından uyurken bulundu.

Kent merkezine bağlı Halefoğlu köyünde Selma- Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncü Tarık, 1 Mayıs günü sabah saatlerinde kuzenleri ile birlikte hayvan otlatmak için yaylaya gitti. Öğleden sonra köye dönmek için yola çıkan Tarık'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, Tarık'ı bulmak için arama yaptı. AFAD, JAK, UMKE, 112 ve jandarma ekipleri ile sürdürülen arama çalışmalarda köydeki ev, eklenti ve araziler didik didik arandı.Köylerin camilerinde de anonslar yapılırken, Yalınkaya, Derecik, Subatan ve Hacıveli köylerine kayıp Tarık'la ilgili bilgi verdi.

Kars'ta bulunması için herkesin seferber olduğu Tarık'dan sevindirici haber geldi. Merkeze bağlı Yalçınkaya köyü yaylasında bir çoban Yener Tekbey, kayanın dibinde uyuyan bir çocuğu tespit ederek videosunu çekti. Jandarmaya ulaştırılan video aileye gösterildi ve teşhis için aile yaylaya götürüldü. Yaylaya ulaşan aile çocuğun Tarık olduğunu belirledi. Büyük sevinç yaşayan aile çobana teşekkür etti.

112 sağlık ekipleri tarafından yaylada ilk müdahalesi yapılan Tarık'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Küçük çocuk, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tarık'ın yakınları şeker dağıtarak "Bayramımız şimdi başladı, çifte bayram yaşıyoruz" dediler.

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Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)-

Demirören Haber Ajansı / Güncel