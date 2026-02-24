Haberler

Yaylada kar kalınlığı 3 metreyi aştı; evler kayboldu

Yaylada kar kalınlığı 3 metreyi aştı; evler kayboldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yaylaya paletli araçlarla ulaşan yayla sakinleri, evlerini kontrol etti. 7 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer ev seviyesini aştığı yaylada tulum ezgileriyle gezinti yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor

27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor