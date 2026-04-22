Haberler

Yaylada mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken düşerek bacağı kırılan Mevlüt Kaçmaz, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Kaçmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, yaylada yürüyüş yaparken düşerek bacağı kırılan Mevlüt Kaçmaz (43) ve yanındaki arkadaşı, askeri helikopterle kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tekkale köyü yaylasında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Mevlüt Kaçmaz, dengesini kaybederek düştü. Bacağı kırılan Kaçmaz'ın arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD, Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma personeli sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bölgenin oldukça sarp bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle helikopter desteği istendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter bölgeye ulaştı. Yaklaşık 5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından, yaralı Kaçmaz ve arkadaşı helikoptere alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Mevlüt Kaçmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER: Nusret DURUR/ - KAMERA: YUSUFELİ (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti

ASELSAN'la ilgili gerçeği öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı