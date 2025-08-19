Yaylada Çobanlık Yapan Hükümlü Yakalandı

Yaylada Çobanlık Yapan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Taşkent ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Z., yaylada çobanlık yaparken yakalandı. Firari durumda olan hükümlü cezaevine gönderildi.

Konya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve yaylada çobanlık yaparken yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Taşkent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, arananlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişinin yaylalarda olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Z'yi (48), 1700 rakımlı Gökağaç mevkisinde çobanlık yaparken yakaladı.

Yaklaşık 1 yıldır firari olan hükümlünün yakalanmamak için ikametinden 140 kilometre uzaktaki dağlara geldiği, geçimini sağlamak için de çobanlık yaptığı öğrenildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
İmamoğlu'na açıkça soruldu: Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz?

İmamoğlu'na açıkça soruldu: Yavaş aday olursa destek verir misiniz?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen Mansur Yavaş iddiasına yalanlama

Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddiaya jet yalanlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.