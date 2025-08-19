Yaylada Çobanlık Yapan Hükümlü Yakalandı

Konya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve yaylada çobanlık yaparken yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Taşkent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, arananlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişinin yaylalarda olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Z'yi (48), 1700 rakımlı Gökağaç mevkisinde çobanlık yaparken yakaladı.

Yaklaşık 1 yıldır firari olan hükümlünün yakalanmamak için ikametinden 140 kilometre uzaktaki dağlara geldiği, geçimini sağlamak için de çobanlık yaptığı öğrenildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.