Yayıncılığın tarihi ve kültürel merkezi Cağaloğlu, "Kitapçılar Sokağı"na kavuştu

İstanbul'daki yayıncılık faaliyetlerinin merkezi noktalarından Cağaloğlu'nda, Fatih Belediyesi tarafından "Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı" açıldı.

Cağaloğlu'nda tarihi doku korunarak yenilenen sokakta, yayınevleri ve kitabevleri okurlarla buluşuyor. Küçük ve Şengül Hamamı sokaklarında hayata geçirilen projeyle, kitap satışlarının yanı sıra yazarlar okurlarla bir araya gelecek.

Açılışa katılan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala, sokağın Türkiye ve İstanbul için önemine dikkati çekerek, "Yaklaşık çeyrek asırdır böyle bir mekanın eksikliği vardı. Bu güzel mekanı göremeden göçenler oldu, eğer görselerdi çok mutlu olacaklardı. Bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Medeniyetimizin kökü olan kitaba ait değerlerin daha fazla temsil edilmesi gerekiyor." dedi.

Pala, böylesine tarihi bir mekanda herkese ayrı bir görev düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Burada herkese ayrı ayrı görevler düşüyor. Bu güzide mekanın İstanbul'un entelektüel zemini olması gerektiğine inanıyorum. Bu mekanda iyilik, güzellik, doğrulukla bezenmiş işlerin yapılması en büyük arzumuz. Cağaloğlu'yla ilgili Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Bizler de onun isteğini ve arzusunu yerine getirerek, buradan elimizi çekmeden, ayaklarımız burada iz bırakacak şekilde çalışmalı, emek vermeliyiz."

"Kültür dünyamız için çok büyük bir çalışma"

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul'a 3 yıl önce atandığını ve atanmadan önce en çok Cağaloğlu başta olmak üzere İstanbul'daki kitapçıları sürekli gezdiğini dile getirerek, "Ben İstanbul'a geldikten sonra da kitapçılar bu bölgeden ayrıldılar ve buna çok üzüldüm. Projeden haberdar olunca da çok sevindim. Kültür dünyamız için çok büyük bir çalışma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, sokağın kültür dünyası için önemine değinerek, "Bizim öğrenciliğimiz zamanında Beyaz Saray ve Üretmen Han vardı. Böyle bir mekana şimdilerde büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da 3 milyon öğrenci var. Bizler de bu değerli mekanı öğrencilerimizin gelişimi ve onların kitapla buluşması için dolu dolu kullanacağız. Sokak küçük ama işlevi büyük olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada yapılan işin ruhu çok büyük"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ise açılışı gerçekleşen mekanda emeği bulunan Fatih Belediyesine teşekkür ederek, " Ergün Turan kültürel belediyecilikte bir çığır açtı. Bu mekanın açılmasına en az onun kadar sevindim. Belki 12 kitapçı var ama burada yapılan işin ruhu çok büyük. Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği, desteği ve burada emeği geçenlerin derdi olmasaydı İstanbul'un bu en güzel mekanı başka işlerde kullanılacaktı. Hem Fatih hem de kültür dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." görüşlerini paylaştı.

"Projenin ardında çok büyük samimi çaba var"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, birçok kişinin böyle bir sokağa özlemi olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız 2019'da Fatih Belediye Başkanı olarak seçildiğimde bana, 'Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı meselesi ne olacak?' diye sormuştu. Ben de kendisine var olan sıkıntıları anlatmıştım ve kendisi bu duruma çok üzülmüştü. Allah'a çok şükür bugün Cumhurbaşkanımızın bu mekanla ilgili arzusunu yerine getirmiş olduk." dedi.

Turan, içinde bulunulan bölgedeki değişime işaret ederek, şunları aktardı:

"Bu bölge Ayasofya Camii'nin vakfiyesidir ve yıllardan sonra burada ilk defa aileler yaşamaya başladı. Dükkanlarımızın alt katlarını tamamen kitapçılara ayırdık ve buraların başka amaçla kullanılmasını istemiyoruz. Bu projenin hayata geçmesinin herkeste bir heyecan uyandırdığını görüyorum. Bu gibi süreçlerin gerçeklemesi uzun zaman alıyor. Projenin ardında çok büyük samimi çaba var. Bana 7 senelik belediye başkanlığı döneminde yaptığımız en önemli 5 işi say deseler bu mütevazı işi ilk sıralarda anarım. İnanıyorum bu güzel ve değerli çaba yayılarak devam edecektir."

"Bu tarihi ve güzel mekan eskiyle yeni arasında bir köprü olsun"

Basın Yayın Birliği Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu ise sokağın açılışından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "30 yıldır yayıncıyım. Sıkıntılı geçen bu günlerde 12 dükkanımızın açılması hepimiz için çok iyi bir moral oldu ve bize yalnız olmadığımızı hissettirdi. Bizi bu anlamlı günde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yayıncı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, açılışı gerçekleştirilen sokağın kültür dünyasına katkı sunmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Küçük Sokak'ta büyük işler yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz büyük bir sektörün paydaşlarıyız. Türkiye'de bandrollü 450 milyon olmak üzere yılda 1 milyarın üzerinde kitap yayımlanıyor. 'Türkiye'de kitap okunmuyor' ifadesinin bir şehir efsanesi olduğunu düşünüyorum, lütfen buna inanmayın. Burada açılışı yapılan 12 dükkanın sayısının artmasın temenni ediyorum."

İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Erhan Erken ise 40 yıldır yayıncılığın içinde olduğunu belirterek, "Cağaloğlu bizim için önemli bir mekan. Buradan yayıncıların ayrılmasını zamanında içimiz yanarak izledik. En büyük isteklerimizden birisi yayıncıların buradan tamamen ayrılmamasıydı. Yıllardan sonra bu arzumuzun gerçekleşmesi bizleri çok heyecanlandırdı. Bu tarihi ve güzel mekan eskiyle yeni arasında bir köprü olsun." şeklinde konuştu.???????

Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu'nun duasıyla gerçekleştirilen sokağın açılışına, yayıncılar ve kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.