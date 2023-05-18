Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Yayın sırasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım" sesi duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu

Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyaya paylaştığı bir video gösterildi. Kılıçdaroğlu'nun videodaki ses tonuyla ilgili değerlendirmesi istenen Binali Yıldırım'ın "Buradayım be buradayım" sesini duyunca etrafına baktığı dikkatlerden kaçmadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CANLI YAYINDA İLGİNÇ ANLAR

Yayında Binali Yıldırım'a Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tur seçimlerinin ardından sosyal medyada paylaştığı video gösterildi. Yıldırım'ın Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım" dediği anlarda etrafına bakması izleyenlerinden dikkatinden kaçmadı.

Yayın sırasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun 'Burdayım be burdayım' sesi duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu

"BİZ DE BURADAYIZ"

Yıldırım, daha sonrasında ellerini açarak "Biz de buradayız. buyursun gelsin. Biz de 20 senedir buradayız" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Binali Yıldırım Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title