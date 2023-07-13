Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya yol vermek için yavaşlayan kamyonete otomobil çarptı. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

- Yayaya yol vermek isterken kazaya neden oldu

MALATYA - Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya yol vermek için yavaşlayan kamyonete otomobil çarptı. Yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, 16.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 MA 0659 plakalı Ford marka kamyonetin sürücüsü K.A. yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir şahsa yol vermek yavaşladı. Bu sırada aynı yöne ilerleyen R.G. yönetimindeki 44 AK 744 plakalı otomobil kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk dildi.

Yaralananın olmadığı maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.