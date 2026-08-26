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Karabük'te Yaya Geçidinde Otomobil Çarpan 77 Yaşındaki Adam Yaralandı

Karabük'te Yaya Geçidinde Otomobil Çarpan 77 Yaşındaki Adam Yaralandı
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Karabük'ün Zonguldak Caddesi Cuma Pazarı Kavşağı'nda, saat 11.00 sıralarında S.G. yönetimindeki 19 EU 303 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki M.Y.'ye çarptı. Kazada yaralanan M.Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'te yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y. (77) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Zonguldak Caddesi Cuma Pazarı Kavşağı'nda meydana geldi. S.G. idaresindeki 19 EU 303 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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