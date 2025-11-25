Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Radyasyon Onkologları Günü için Turuncu Işıldadı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı ve 25 Kasım Radyasyon Onkologları Günü dolayısıyla turuncu renkle aydınlatıldı. Işıklandırma sabah saatlerine kadar sürecek.
Köprüdeki turuncu renkteki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.
Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel