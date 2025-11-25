Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Radyasyon Onkologları Günü için Turuncu Işıldadı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, "Radyasyon Onkologları Günü" dolayısıyla turuncu renkle ışıklandırıldı

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprü, bu kez "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" ve "25 Kasım Radyasyon Onkologları Günü" kapsamında radyoterapiyi simgeleyen turuncu renge büründü.

Köprüdeki turuncu renkteki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.