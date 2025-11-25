Haberler

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Radyasyon Onkologları Günü için Turuncu Işıldadı

Güncelleme:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı ve 25 Kasım Radyasyon Onkologları Günü dolayısıyla turuncu renkle aydınlatıldı. Işıklandırma sabah saatlerine kadar sürecek.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprü, bu kez "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" ve "25 Kasım Radyasyon Onkologları Günü" kapsamında radyoterapiyi simgeleyen turuncu renge büründü.

Köprüdeki turuncu renkteki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
