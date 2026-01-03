Haberler

Bakanlıktan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için rüzgar uyarısı

Bakanlıktan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için rüzgar uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde saatte 90 km'ye ulaşan rüzgar nedeniyle sürücüleri hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hızı zaman zaman saatte 90 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle sürücülerin uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama 80 kilometre/saat üzeri ve zaman zaman anlık 90 kilometre/saati geçen şiddetli rüzgar nedeniyle 2'nci alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere değişken mesaj işaretleri (VMS) aracılığı ile hızlarını 60 kilometre/saate düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması beklenirken, gerekli tedbirler alınmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanan sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarıları dikkatlice takip etmelerini rica eder, güvenli seyahatler dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek