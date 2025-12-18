Haberler

Yavuz Kırma'nın peygamberlere yönelik sözleri nedeniyle 1 yıla kadar hapsi istendi

Güncelleme:
Yavuz Günal takma adıyla bilinen komedyen Yavuz Kırma hakkında, yaptığı stand up gösterisinde dini olaylara ilişkin sarf ettiği ifadeler nedeniyle hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, sosyal medya üzerinden yayımladığı videodaki alaycı ve tahkir edici sözleri gerekçe gösterdi.

"Yavuz Günal" takma adıyla sahne alan Yavuz Kırma hakkında, dini olaylar ve peygamberler hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kırma hakkındaki soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine başlatıldığı, dosyanın daha sonra "yetkisizlik kararı" verilip Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği aktarıldı.

İddianamede, "Yavuz Günal" takma adıyla bilinen sanığın "stand up" gösterisinde "Çağrı" filmini konu olan dini olaylarla ilgili konuşma yaptığı belirtildi.

Sanığın, konuşmanın olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştığı, İslamiyet'in doğuşunu anlatan film üzerinden "mizah" adı altında sarf ettiği ifadelerde İslam dini ve Peygamberi açısından kutsal kabul edilen "hicret" hadisesindeki mağara olayını alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı kaydedildi.

Yavuz Kırma'nın Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'ya ilişkin kurban ile asa hadiselerini de alaycı ve tahkir edici ifadelerle aktardığı belirtilen iddianamede, sanığın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince de kabul edildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
title