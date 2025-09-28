Yavuz Bülent Bakiler İçin Taziye Mesajı Yayınlandı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

TYB'nin mesajında, "?Türk edebiyatının mümtaz simalarından, şairliğin, fikir adamlığının ve dava erliğinin abide şahsiyetlerinden, Türkiye Yazarlar Birliğinin kurucularından, aziz büyüğümüz Yavuz Bülent Bakiler, Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur.?? Mekanı cennet, makamı ali, menzili mübarek olsun. Onunla birlikte bir devrin ufku, bir şiir irfanı ve bir dava ruhu da hafızamızda yeniden canlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Milli ve manevi değerlerin sesi, Türk dünyasının dertlerini kendi derdi bilen bir gönül eri olarak Bakiler'in kelamıyla olduğu kadar vakar ve istikametiyle de nesillere örnek olduğu belirtilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Yazarlar Birliğinin kurucu iradesinde, merhum Mehmet Doğan'ın öncülüğüyle yan yana duran, fikir ve edebiyat dünyamıza iz bırakan müstesna bir kalemdi. Bugün TYB ailesi, iki büyük emanet sahibinin hatıralarıyla bir kez daha hüzünle ve aynı zamanda şükranla doludur. Onlar, bu ülkenin kelamını, kalemini, vicdanını müdafaa eden öncü şahsiyetlerdi. Rabbim, Yavuz Bülent Bakiler'i rahmetiyle kuşatsın, ruhunu ila yevmil kıyame şadü handan eylesin. Sevenlerine, dostlarına, ailesine ve bütün kültür-edebiyat camiamıza sabır ve metanet ihsan eylesin. Başımız sağ olsun."