Yavuz Ağıralioğlu: "Hukukun ve Vicdanın Yanında Duran İspanya'ya Selam Olsun"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İspanya'nın ABD'nin üs talebini geri çevirmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 'Hukukun ve vicdanın yanında duran İspanya'ya selam olsun' dedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Hukukun ve vicdanın yanında duran İspanya'ya selam olsun" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'nın güneyindeki deniz ve hava üslerini kullanma talebini geri çevirmesi, uluslararası siyasette olduğu kadar sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Anahtar Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukukun ve vicdanın yanında duran İspanya'ya selam olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
