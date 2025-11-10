Haberler

Yavuz Ağıralioğlu'ndan Atatürk Anması

Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, onun azmini ve vatan sevgisini yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk… Bir milletin küllerinden yeniden doğuşuna önderlik eden büyük yürek. Onu sadece anmak değil, onun azmini, vicdanını, vatan sevgisini yaşatmaktır asıl vazifemiz. Milletine inandı, milletini ayağa kaldırdı. Biz de emaneti aynı inançla taşımaya mecburuz" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk… Bir milletin küllerinden yeniden doğuşuna önderlik eden büyük yürek. Onu sadece anmak değil, onun azmini, vicdanını, vatan sevgisini yaşatmaktır asıl vazifemiz. Milletine inandı, milletini ayağa kaldırdı. Biz de emaneti aynı inançla taşımaya mecburuz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

