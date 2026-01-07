Yolda önüne çıkan yaban domuzunu elleriyle yakalayan sürücü: Kimse denemesin

Haberler

Sinop'un Erfelek ilçesinde Şenel Yılmaz, yolculuğu sırasında karşılaştığı yavru yaban domuzunu kovalayıp yakaladı. Yılmaz, hayvanı zarar vermeden doğaya geri saldı ve kimseye denemelerini tavsiye etmedi.

SİNOP'un Erfelek ilçesinde, yolda aracıyla giderken önüne çıkan yavru yaban domuzunu kovalayıp elleriyle yakalayan Şenel Yılmaz (41,) hayvanı doğaya geri bıraktığını belirterek, "Kimse denemesin" dedi.

Erfelek ilçesinde karlı yolda aracıyla giden Şenel Yılmaz, yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Yılmaz aracından inip yavru bir yaban domuzu kovalayarak elleriyle yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Şenel Yılmaz, "Öncelikle bunu başkalarının yakalamasını tavsiye etmem. Daha yaralamalı olaylarla karşılaşabilirler. Ben yakaladım diye kimsenin zarar görmesini istemem" dedi.

Yılmaz, yavru domuzu zarar vermeden tekrar doğaya saldığını belirterek, "Bu olayı bir anı olarak yaşadım ve geri bıraktım. Videolarda da görülüyor. Domuza işkence uygulamadım. Doğasına geri saldım. Daha önce de yetişkin yaban domuzlarıyla da karşılaştım. Onları da yakalamaya çalıştım ama çok güçlüydüler. Gücüm yetmedi ve salmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
