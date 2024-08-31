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Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü

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Ankara'da Murat Sefer Aksoy isimli şahıs, yol kenarında bulunan bir yavru köpeği dirgenin sivri ucunu saplaya saplaya öldürdü. O anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan Aksoy tutuklandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Murat Sefer Aksoy (65), dirgenin sivri uçları ile defalarca vurduğu yavru köpeği öldürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çimenceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Murat Sefer Aksoy, yol kenarında bulunan bir yavru köpeğe saldırdı. Elinde toprak yumuşatmak, çimleri havalandırmak, saman ve gübre taşımak gibi amaçlarla kullanılan tarım aleti dirgen bulunan Aksoy, bir yandan ayağı ile yavru köpeğin boynuna bastı, bir yandan da dirgenin sivri uçlarını hayvanın vücuduna sapladı.

TEPKİLERE ALDIRMADI

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken; vatandaşların tepkisine aldırmayıp çevredekilere hakaret yağdıran Aksoy, yavru köpeği dirgenle öldürdü.

TUTUKLANDI

Çimenceğiz Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olduğu belirtilen Aksoy, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Murat Sefer Aksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (3)

Alpingo Bey:

Makarnacı dayı

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Emir önder:

seni bnm elime verseler 3 dakikaligina

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Emre null:

insanlarda merhamet vicdan kalmadı bunun suçlusu eğitim sistemidir laik sistemdir çünkü Laiklik Diye yıllarca Din engelendi Dinin toplumda yeterli derecede yer edinmemesine neden oldu bunun sonucu olarak insanlarımızda maneviyat azaldı yeteri derece oluşmadı herseyde hakki olduğunu düşünen saygi ve sevgi merhamet duygularından uzak yaşayan kaba onlarca insan var çözüm var alkol yasaklanmali küfür etmek yasaklanmali okulda Din ve ahlak derslerinin sayısı artırılmalı halki kavgaci yapan enflasyonun düşmesi için serbest piyasa kaldırılıp ozellikle kira ve temel gida fiyatlara asgari ücrete göre şehircilik ve tarım bakanlıkları tarafından belirlenmeli bunları yapın ulke muhteşem bir duruma gelir uçar Allah in izniyle

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