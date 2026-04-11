Yatağa bağımlı hastanın ortopedik yatak sevinci

BİTLİS merkeze bağlı Konuksayar köyünde yatağa bağımlı olan Saniye Albayrak'ın (81) ortopedik yatak talebi evde sağlık hizmetleri kapsamında karşılandı. Ortopedik yatağa kavuşan Albayrak yetkililere teşekkür etti.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Konuksayar köyünde yaşayan ve 7 yıldır yatalak hasta olarak tedavi gören Saniye Albayrak, 31 Mart'ta yaşadığı diş ağrısı nedeniyle Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerini arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışına rağmen eve ulaşan sağlık görevlileri, Albayrak'ın diş çekimini yaparak ağrılarını giderdi. Ziyaretine gelen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene'den de ortopedik yatak talep eden Albayrak'ın bu isteği karşılandı. Köye gelen ekipler köylülerin desteği ile evin penceresini sökerek yatağı eve aldı.

Yatağına kavuşan Saniye Albayrak, ilk olarak evinin penceresinden köyü izleyerek, ekiplere dua etti. Albayrak'ın oğlu Maşuk Albayrak, "Geçtiğimiz hafta annemin diş tedavisi için gelen evde bakım hizmeti ile birlikte bizi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene'ye yatak talebimizi iletmiştik. Sağ olsun o da bugün ekibi ile birlikte anneme yatağını gönderdi. Başta İl sağlık Müdürü olmak üzere ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

