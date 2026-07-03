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Traktörden düşüp römorkun altında kalan Mustafa, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Traktörden düşüp römorkun altında kalan Mustafa, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörün çamurluğundan düşerek römork altında kalan 16 yaşındaki Mustafa Pamuk, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, aynı adı taşıyan dedesinin kullandığı traktörden düşüp, römorkun altında kalan Mustafa Pamuk (16), tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 30 Haziran'da Yatağan'ın Bencik Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesi Mustafa Pamuk'un kullandığı traktörün çamurluğunda yolculuk yapan Mustafa Pamuk, kayıp, düştü, Traktörün römorkunun altında sıkışan Köyceğiz Fen Lisesi Öğrencisi Pamuk, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Pamuk, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa Pamuk, doktorların müdahalelerine rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Gencin ölümü, ailesi ve mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, traktör sürücüsü dede Mustafa Pamuk hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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