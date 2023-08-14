Muğla'nın Yatağan ilçesinde Bencik Mahallesi'nde yerleşim biriminin hemen yakınında orman yangını çıktı. Yangına kara ve hava ekipleri müdahale ediyor.

Yatağan'da orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'nde yerleşim biriminin hemen yakınında orman yangını başladı.

Saat 14.20'de başlayan yangın sonrası kara ve hava ekipleri yangın mahalline sevk edildi. Yatağan-Milas karayolu üzerinde yer alan Bencik Mahallesi'ndeki yangına havadan helikopterler karadan ise araz ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.