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Yatağan'da orman yangını

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde Bencik Mahallesi'nde yerleşim biriminin hemen yakınında orman yangını çıktı. Yangına kara ve hava ekipleri müdahale ediyor.

Yatağan'da orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'nde yerleşim biriminin hemen yakınında orman yangını başladı.

Saat 14.20'de başlayan yangın sonrası kara ve hava ekipleri yangın mahalline sevk edildi. Yatağan-Milas karayolu üzerinde yer alan Bencik Mahallesi'ndeki yangına havadan helikopterler karadan ise araz ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Güncel

Yatağan Bencik Muğla Güncel Haberler

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