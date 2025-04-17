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Yatağan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

A.G. yönetimindeki 48 ASS 202 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Şahinler Mahallesi mevkisinde T.G'nin kullandığı 48 TS 797 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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