Yatağan'da Mermer Ocağında Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Yatağan'da Mermer Ocağında Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir mermer ocağında çalışırken mermer kesme makinesine sıkışan Yılmaz Topal (54), hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, bir mermer ocağında başı mermer kesme makinesine sıkışan Yılmaz Topal (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akyol Mahallesi'nde bir mermer ocağında meydana geldi. İş yerinde çalışan Yılmaz Topal, henüz belirlenemeyen nedenle mermer kesme makinesine başını sıkıştırdı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz Topal, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
