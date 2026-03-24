Muğla'da Etkili Olan Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle ilçenin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Yatağan-Milas yolu ile yeşil alanlar beyaza büründü. Öte yandan, dolu yağış cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı