Muğla'da Etkili Olan Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Muğla'nın Yatağan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede doluya dönüştü ve hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı sonrası birçok yer beyaza büründü.
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle ilçenin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Yatağan-Milas yolu ile yeşil alanlar beyaza büründü. Öte yandan, dolu yağış cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı