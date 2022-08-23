Yassıtepe Höyüğü'nde 5 bin yıllık mühür bulundu

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'nde, 5 bin yıllık mühür ile takı konulduğu düşünülen 2 bölmeli kutu bulundu. Mührün son derece nadir olduğunu belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yassıtepe'deki bu eser, Troya'dan sonra kıyı Ege bölgesinde çıkan ikinci mühür. Bir örneği Troya'da var, ikincisi de burada bulundu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürüyor. İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı yerlerden Yassıtepe Höyüğü'nde son olarak 5 yıllık mühür ile 'Pyxis' adı verilen 2 bölmeli kutu bulundu.

Doç. Dr. Derin, bulunan ikinci eserin ise yerleşimin sosyal yapısını ortaya koyduğunu belirterek, "İkinci eserimiz sadece mezarlarda ve sosyal yapılarda kullanılıyor. Çiftli bir kap bu. 'Pyxis' adı verilen kap yaklaşık 25 santimetre boyunda. Kadınların mücevher gibi nadide ve değerli eşyalarını sakladıkları bir kutu olabilir. Özel kişilerin sadece kullanabildiği pişmiş topraktan yapılmış bir kap olarak ortaya çıkıyor" diye konuştu.