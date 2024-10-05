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Yaşlı ve Engelli Bireyler Nostaljik Vosvoslarla Ankara'yı Tura Çıktı

Yaşlı ve Engelli Bireyler Nostaljik Vosvoslarla Ankara'yı Tura Çıktı
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Özel MİA Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Vos-Dostlarla Yaza Veda' etkinliğinde, yaşlı ve engelli vatandaşlar nostaljik vosvos ve motosikletlerle Ankara sokaklarında dolaşarak eğlenceli anlar yaşadı.

Özel bir yaşam merkezinde tedavi gören yaşlı ve engelli vatandaşlar, nostaljik vosvos araçlarla ve motorsikletlerle Ankara sokaklarında dolaştı.

Ankara Volkswagen Fun Club ve Ankara Türkchopper Motor Kulübü üyeleri, Özel MİA Yaşam Merkezi'nin düzenlediği "Vos-Dostlarla Yaza Veda" etkinliğinde, yaşlı ve engelli bireylerle bir araya geldi.

Çeşitli sanatçıların konser verdiği etkinlikte, yaşlı ve engelliler şarkılar eşliğinde dans ederek eğlendi.

Konserin ardından nostaljik vosvos araçlara binen yaşlı ve engelliler, Ankara sokaklarında dolaşarak keyifli anlar yaşadı.

Düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını ifade eden yaşam merkezi sakinleri, bu tür etkinliklerde eğlenme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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