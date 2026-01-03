Haberler

Köy muhtarı karda 2 kilometre yürüyerek yaşlı kadına ilaçlarını ulaştırdı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilaçlarını alamayan 82 yaşındaki yaşlı kadının yardımına köy muhtarı koştu. Yolun açılmasıyla muhtar ilaçları alıp yürüyerek kadına ulaştı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle biten ilaçlarını temin edemeyen yaşlı kadının yardımına, köy muhtarı koştu.

Dibek köyüne bağlı Efendioğlu Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Sultan Kurt, yol kar nedeniyle kapanınca ilaçlarını alamadı.

Bunun üzerine Kurt'un yardım istediği muhtar Bayram Körpe, köy yolu İl Özel İdare ekiplerince açılınca ilçe merkezine giderek Kurt'un ilaçları temin etti.

Daha sonra köye dönen Körpe, köy merkezine 2 kilometre mesafede yer alan ve kar yüksekliğinin bir metreyi bulduğu mahalle yolunu yaklaşık 2 saatte yürüyerek yaşlı kadına ulaştı.

Körpe, Kurt ile sohbet edip başka ihtiyacı olup olmadığını sorarak ilaçlarını teslim etti.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
