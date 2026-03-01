Haberler

YADES programıyla yaşlılara yönelik projelere 10 yılda 105,6 milyon lira destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında toplam 105,6 milyon lira finansman desteği sağladıklarını ve 164 bin 144 yaşlı vatandaşa ulaştıklarını açıkladı. 65 yaş üzeri nüfusun artışına dikkat çeken Göktaş, yaşlıların hayat kalitesini artırmak için belediyelerle işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2016'dan bugüne uygulanan Yaşlı Destek Programı (YADES) ile toplam 105,6 milyon lira finansman desteği sağladıklarını, 108 bin 851 hanede 164 bin 144 yaşlı vatandaşa ulaştıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun son 5 yılda yüzde 20,7 artarak 9 milyonun üzerine çıktığını ve toplam nüfus içindeki payının yüzde 10,6'ya yükseldiğini belirtti.

Gelişmiş ülkelerin bir asırda yaşadığı yaşlanma sürecinin Türkiye'de çok daha kısa sürede gerçekleştiğini vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak temel yaklaşımımız, yaşlılarımızın aileleri ve yakınlarıyla birlikte, alışık oldukları çevrede, aktif ve sağlıklı bir şekilde yaşlanmalarını sağlamak. Bu doğrultuda, bakım ihtiyacı olan yaşlı vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri sadece kurumsal bakımla sınırlı tutmuyoruz. Evde bakım yardımı, sosyal yardımlar ve gündüzlü bakım hizmetleri gibi toplum temelli modellerimizi, birbirini bütüncül bir şekilde tamamlayacak bir yapıda hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, yaşlıların hayat kalitesini artırmak ve toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla belediyelerle işbirliği içinde 2016'dan bu yana YADES programını sürdürdüklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"2025 yılı projelerimiz için ayırdığımız 41,2 milyon liralık kaynakla birlikte, YADES kapsamında 10 yılda sağladığımız toplam finansman desteği 105,6 milyon lirayı buldu. Bu süreçte, 86 farklı belediyemizde yürütülen 123 projeyle 108 bin 851 hanede 164 bin 144 yaşlı vatandaşımıza ulaştık. Evde bakım, psikososyal destek ve kültürel faaliyetlerimizle yaşlılarımızın hem hayatını kolaylaştırdık hem de sosyal hayata katılımlarını destekledik. Belediyelerimizle işbirliği içinde yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmaya ve onlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
