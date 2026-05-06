Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yönetmelik, yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği ile 7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını daha ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Değerli büyüklerimize ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
