Yaşlı Bakım Merkezi Sakinlerinden Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir yaşlı bakım merkezi sakinleri, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.

Yıldızeli Borsa İstanbul Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam İsmail Bilgici, anlamlı katkı için yaşlı bakım merkezi sakinlerine teşekkür etti.

Bilgici, eğitime yapılan her desteğin geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirtti.

Özel Güncel Bakım Merkezi sakinleri ise geçmişte imkansızlıklar nedeniyle zorlukları gördüklerini ifade ederek, imkanlar dahilinde çocukların eğitim hayatına küçük katkı sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Konuşmaların ardından kırtasiye ve çantalar öğrencilere hediye edildi.

Programa, ilçedeki kurum amirleri de katıldı.