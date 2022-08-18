Yaşlı adamın gençlere taş çıkartan bastonlu dans şovu izleyenleri mest etti Güncel Haberler Bağcılar'da bir asker eğlencesine katılan yaşlı adamın bastonuyla yaptığı dans adeta gençlere taş çıkarttı. Cep telefonu kamerasına yansıyan yaşlı adamın dans şovu renkli görüntüler oluşturdu. Bağcılar'da elindeki poşetle evine doğru giden yaşlı bir adam, sokakta asker eğlencesi yapan gençleri görünce aralarına katıldı. KENDİNDEN GEÇTİ Yaşlı adam elindeki poşeti park halindeki arabanın yanına bırakarak, elindeki bastonla gençlerin dansına eşlik etti. Bastonlu yaşlı adamın sergilediği figürler gençlerden alkış topladı. EĞLENCELİ ANLAR KAMERADA Yaşlı adam bir süre sonra yere koyduğu poşetini alıp yoluna devam etti. Yaşlı adamın enerjisi gençleri hayrete düşürürken, o anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Bağcılar Güncel Haberler

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