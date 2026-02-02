Haberler

Minibüsün çarptığı yaya öldü

Minibüsün çarptığı yaya öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu 87 yaşındaki Şükrü Küçük hayatını kaybetti. Olayın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Şükrü Küçük (87), hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Denizli- Aydın yolu Serçeköy Kavşağı'nda meydana geldi. Sadi Demiroğlu'nun kullandığı 09 M 0153 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Küçük'e çarptı. Küçük, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Küçük, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minibüsün sürücüsü Demiroğlu, gözaltına alındı.

Kazaya, ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı