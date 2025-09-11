Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Faik Özçelik (80) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 35 AH 0346 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Faik Özçelik'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özçelik sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Faik Özçelik, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.Ö. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.