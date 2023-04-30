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Yaşlı adam "Neden Kılıçdaroğlu?" sorusuna verdiği yanıtla izleyenleri kahkahaya boğdu

Güncel Haberler

Ankara'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen yaşlı adam, Neden Kılıçdaroğlu?" sorusuna verdiği yanıtla izleyenleri kahkahaya boğdu. Yaşlı adam soruyu yanlış anlayarak "Soyadını öyle koymuşlar" dedi.

Türkiye 14 Mayıs'a doğru giderken sokak röportajlarının da konusu seçimler oldu. Meydanlarda vatandaşlara "Cumhurbaşkanı adayınız kim?" diye soran muhabirler, ilginç anlara da şahitlik ediyor.

SORUYU YANLIŞ ANLADI

Ankara'da yapılan röportajda bir vatandaş cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Muhabirin "Neden Kılıçdaroğlu" diye sorması üzerine yaşlı adamın cevabı izleyenleri kahkahaya boğdu.

Yaşlı adam soruyu yanlış anlayarak "Soyadını öyle koymuşlar" dedi.

Ankara Seçim Sonuçları
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Güncel Haberler

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