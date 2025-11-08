Haberler

Yaşlı Adam Ahşap Bağ Evini Sökme Girişiminde Hayatını Kaybetti

Yaşlı Adam Ahşap Bağ Evini Sökme Girişiminde Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 82 yaşındaki Dursun Sandal, bahçesindeki eski ahşap bağ evini sökmeye çalışırken yapının yıkılması sonucu tahta yığınının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde bahçesindeki ahşap bağ evini sökmeye çalışan Dursun Sandal (82), yapının yıkılması sonucu tahta yığınının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akçakoca ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Sandal, bahçesinde bulunan eski ahşap bağ evinin tahtalarını sökmeye çalıştığı sırada yapı yıkıldı. Sandal, yapının yıkılmasıyla tahta yığınının altında kaldı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Tahtaların altından çıkartılan Dursun Sandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sandal'ın cansız bedeni Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
