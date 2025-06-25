Yasin Poyraz'nın Cenazesi Toprağa Verildi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yasin Poyraz için cenaze namazı kılındı. Ailesi taziyeleri kabul etti ve Poyraz, Yenişşehir Mezarlığı'nda defnedildi.

YASİN POYRAZ TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yasin Poyraz Eskiciler için Özgürler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Şükrü Eskiciler ve anne Zeynep Eskiciler, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yasin Poyraz Eskiciler, Yenişşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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