Yashar Partisi lideri Eisenkot, Netanyahu'yu canlı yayın tartışmasına davet etti

Yashar Partisi lideri Eisenkot, Netanyahu'yu canlı yayın tartışmasına davet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 27 Ekim seçimleri öncesinde canlı yayınlanacak tartışma programına katılmaya davet etti. Eisenkot, X hesabından paylaştığı mektupta Netanyahu ve hükümetini 7 Ekim'den ders çıkarmamakla suçladı.
KUDÜS (AA) – İsrail'de kamuoyu yoklamalarına göre iktidarın en büyük rakibi Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde televizyonda tartışma programına katılmaya davet etti.
Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Netanyahu'ya hitaben bir mektup paylaştı.
"Liderlik iddiasındaki bir bireyin görevi, seçmenlere tam, doğrudan ve dürüst cevaplar vermektir." ifadesini kullanan Eisenkot, Netanyahu'nun İsrail'deki tüm kanallardan canlı yayınlanacak bir tartışma programına katılmasını istedi.
Eisenkot yaptığı başka bir paylaşımda ise Netanyahu ile hükümetini sorumluluktan kaçmakla ve 7 Ekim olaylarından ders çıkarmamakla suçladı.