Yasemin Akıncılar Minguzzi: "İlahi Adalete Güveniyorum Ama Bu Dünyadaki Adaletin Sağlanması İçin de Asla Durmayacağım"

(ANKARA) - Hakan Çakır cinayeti davasının ardından Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin çağrısıyla mağdur aileler Ankara Adliyesi'nden Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Bakanlık önünde konuşan Minguzzi, "İlahi adalete güveniyorum ama bu dünyadaki adaletin sağlanması için de asla durmayacağım" dedi.

Ankara'da görülen Hakan Çakır cinayeti davasının ardından Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin çağrısıyla Hakan Çakır'ın ailesi ve çok sayıda mağdur aile Ankara Adliyesi'nden Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Aileler Adalet Bakanlığı önünde "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı.

Bakanlık önünde yapılan açıklamada konuşan Yasemin Akıncılar Minguzzi, evlatlarını şiddet olaylarında kaybeden ailelerin yaşadığı acılara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ben, 1 yılı geçti, hayatı baştan başa değişmiş bir anneyim. Bugün burada basın açıklaması yapmak zorunda kalan bir anneyim. Beni hepiniz tanıdınız, ben Yasemin Akıncılar Minguzzi, 24 Ocak 2025'de saldırıya uğrayan, günlerce yoğun bakım kapısında beklediğimiz, 9 Şubat 2025'de kaybettiğimiz, 10 Şubat 2025'de toprağa verdiğimiz biricik oğlumuz Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin."

Bundan 388 gün önce Ahmet'i bizden aldılar. 265 gün önce Alperen Ömer Toprak. Bugün duruşması görülen Hakan Çakır 206 gün önce. 177 gün önce Fatih Açacı. Atlas gideli 49 gün oldu. ve en son, Pazartesi günü Fatma Nur öğretmenimiz de 18 yaş altı bir katil tarafından katledildi.

Buraya gelirken ne konuşayım diye düşündüm. Evladını sokak terörüne kurban vermiş anneler olarak, ne desek de kamuoyunun, bizi yönetenlerin dikkatini çeksek diye düşünüyoruz, buna mecbur bırakılmış anneleriz biz. Sadece son 2-3 yılda canice öldürülen evlatlarımızın, kadınlarımızın, hatta hayvanlarımızın listesini bir görseniz, hepsini okumaya kalksak belki konuşacak sözümüz kalmazdı.

Ben bugün burada tüm evlatlarımızın annesi olarak bulunuyorum. Size yaşadığımız acıları, kuruyan gözyaşımızı, uykuymuş, yemek düzeniymiş, ilaç listelerimizmiş, bunları anlatacak değilim.

"Daha acımızı yaşayamadan mücadelenin içine düştük"

Biz yaralıyız. Biz evlatlarımızı toprağa koyduk, daha acımızı yaşayamadan mücadelenin içine düştük. Bize ırkçılık da yapıldı, 10 yaşında müslümanlığı seçen Ahmet'in dini de sorgulandı, vatandaşa hukuk hizmeti vermesi gereken barolar Ahmet'in katillerini savundu, küçücük bir çocuğun bile sadece 3-5 olay anı ve sonrası fotoğraf ile Ahmet'i katleden çetenin içinde yer aldığını anlayacağı 2 katil serbest bırakıldı. Çoğunuz bilmiyor. Çünkü biz evimize gelen yetkililerimize yaralarımızı açtık, onlara güvendik, bizimle beraber olduklarını söylediler söz verdiler. Biz de inandık onlara. Fakat öyle algılar yapıldı ki sanki Ahmet'in de bütün çocuklarımızın davaları da tam ve eksiksiz sonuçlanmış gibi anlattılar kamuoyuna. Koskoca bir yalan bu.

Biz twitter odalarında, park açılışlarında, sokaklarda, nerede kimi görsek derdimizi anlatmaya çalışan, hiç de mecbur olmamasına rağmen gece gündüz adalet dilenmesi istenen aileler haline geldik ve getirildik. Sanki asla değiştirilemezmiş, yanlış olan bir sürü kanun bugüne kadar değiştirilemezmiş gibi sunulan, adına suça sürüklenen çocuk kanunu denen kanunu değiştireceklerine de söz verdiler.

"Otel konforunda sunulan cezaevi şartları değiştirilsin"

Biz idam demedik, kısas demedik, kaldı ki isteyebiliriz, bu bizim hakkımızdı, ama demedik. Dedik ki, evet 18 yaş altı için bir seferberlik başlatılsın, daha suç işlemeden potansiyel suçlular rehabilite edilsin, yeni bir ceza sistemi gelsin, otel konforunda sunulan cezaevi şartları da değiştirilsin. Çeteler kendine maşa bulamaz hale gelecekti, suçun cezasını bilen bir kişi caysa, bir kişi bile hayatta kalsa yeterdi. Sayı ile 'bir' deyip geçtiğiniz ama ailesinin tüm hayatını değiştiren o 'bir' kişinin kaybından bahsediyorum. Yapmadılar. Söz verip yapmadılar.

Oğlumuz Mattia Ahmet Minguzzi'nin katli, Türkiye'nin yargı, kolluk, siyaset, güvenlik alanlarındaki yetersizlik, ihmalkarlık ve vurdumduymazlıkları, topluma hizmet için oluşturulmuş kamu tarafından güvenceye alınmış zehirli fraksiyonları ve aynı ülkede yaşadığımız, üzerine hiç vazife olmamasına rağmen katilleri korumak için kendini paralayan insanlar olduğunu ortaya çıkardı. ve bunların hepsi alenen ortada, artık bir şeyler yapılması gerekiyor.

Buradan bir daha haykırıyorum. Bize söz veren tüm siyasiler, tüm bakanlar, Türk milleti duysun. Ahmet geri gelmeyecek. Bunu bile bile yüzlerce tehdite, yaşadığımız sağlık sorunlarına rağmen yola çıktık biz. Başka Ahmet'ler Atlas'lar Alperen'ler Fatma Nur Öğretmenler ölmesin diye mücadelemize devam edeceğiz. Bir anne olarak bu ülkenin iyi insanlarını da yanımızda görmek istiyorum, tek isteğim budur.

Katile katil denilene, vicdanlar rahatlayana kadar durmayacağım. ve tekrar ediyorum, evet ilahi adalete güveniyorum ama bu dünyadaki adaletin sağlanması için de asla durmayacağım."

