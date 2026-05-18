Yaşayan Miras Okulu'nda "gençlik şöleni" düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Yaşayan Miras Okulu'nda, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gençlik şöleni düzenlendi. Lise öğrencileri ebru, ahşap baskı, kaligrafi, okçuluk gibi atölyelerle kültürel mirası deneyimledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce kültürel mirası tanıtmak, anlatmak ve aktarmak üzere hayata geçirilen Yaşayan Miras Okulu'nda gençlik şöleni gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen "Yaşayan Miras Okulu Gençlik Şöleni"ne, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve Ankara'nın çeşitli semtlerinden lise öğrencileri katıldı.

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, gençlerin katılımıyla ebru sanatı, ahşap baskı, kaligrafi, suluboya resim atölyeleri gerçekleştirildi.

Etkinlikte, geleneksel Türk okçuluğu atölyesi ve rozet yapım atölyesi düzenlendi.

Yaşayan Miras Okulu, açıldığı günden bugüne, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kayıtlı unsurlardan gelenekli sanatlara ve sözlü anlatı geleneklerine kadar geniş bir yelpazede düzenlediği sergi, söyleşi, tiyatro gösterileri ve atölye çalışmaları ile anaokulundan lise düzeyine kadar binlerce çocuğu ağırladı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

