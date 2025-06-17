Yaşar Güler ve Rusya Savunma Bakanı Belousov Görüşmesi

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov ile görüştü. Görüşmede, İran- İsrail arasındaki çatışmalar başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov, 17 Haziran 2025 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran-İsrail arasındaki çatışmalar başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.