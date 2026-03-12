Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ile telefonla görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

Bir takım 1 ayda nasıl bu hale gelebilir?
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Saldırı sonrası Umman'daki kritik limanda dev yangın

Saldırı sonrası kritik limanda dev yangın
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Malatya'ya konuşlandırılacak patriot için sevkiyatlar sürüyor

Almanya'dan yola çıktı, o şehrimize konuşlandırılıyorlar
Graham'dan İspanya'nın 'İsrail' kararına sert tepki

İspanya'nın kararı, Trump'ın sağ kolunu çıldırttı: Kabullenemiyorum