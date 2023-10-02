Yaşar Güler, Ankara'daki saldırı girişiminde ortaya çıkan lav silahıyla ilgili konuştu: Menşeinin yurt dışı olma ihtimali yüksek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen bombalı saldırı girişimiyle ilgili konuştu. Güler yaşanan olay sırasında fotoğrafları servis edilen silah hakkında "Görünürde bir lav silahı var. Silahın menşeinin yurt dışı olma ihtimali çok yüksek" diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün sabah İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen bombalı saldırı girişimi sırasında fotoğrafları servis edilen lav silahıyla ilgili konuştu. Güler, "Silahın menşeinin yurt dışı olma ihtimali çok yüksek" dedi.

"O ŞARKI KULAĞINIZDA DURSUN DİYOR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü hatırlatması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "O şarkı kulağınızda dursun diyor" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNÜRDE BİR LAV SİLAHI VAR"

Ankara'da dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığına gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin konuşan Güler, "Görünürde bir lav silahı var" diye konuştu. Bir muhabirin "Silah Sovyet yapımı mı?" sorusu üzerine, "Büyük ihtimalle evet" cevabını verdi.