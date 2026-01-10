Haberler

Eski milli güreşçi Yaşar Doğu Bafra'da anıldı

Eski milli güreşçi Yaşar Doğu Bafra'da anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 65'inci yılında Bafra ilçesinde düzenlenen anma programıyla yad edildi. Programda güreş turnuvası düzenlenerek dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 65'inci yılında Samsun'un Bafra ilçesinde anıldı.

Bafra Gençlik Merkezi tarafından organize edilen anma programına Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi bünyesindeki güreş branşı sporcuları ile antrenörler katıldı.

Programda manevi rehber Emre Koç tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, antrenör Tamer Turan Yaşar Doğu'nun hayatını anlatan sunum yaptı ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Daha sonra düzenlenen güreş turnuvasında dereceye girenlere madalyaları verildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Türk sporuna ve güreş camiasına eşsiz katkılar sunan Yaşar Doğu'yu rahmetle anarak, programda emeği geçen antrenörler Ali Çağlar, Tamer Turan ve gönüllü antrenör Hasan Bircan ile minderlerde ter döken tüm genç sporcularımıza teşekkür etti.

Erdoğan, Yaşar Doğu gibi ahlaklı ve başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti

Formayı verecek mi? Yeni transfer yanına gelip "Ben hazırım" dedi